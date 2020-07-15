Эксперты: Голосование в течение нескольких дней удобно для граждан

Выборы разных уровней в России могут проводиться в течение трех дней. В среду Госдума на пленарном заседании поддержала такую норму во втором чтении. Эта важное изменение для российской избирательной системы. "РГ" попросила экспертов прокомментировать эту норму.

Политолог Марат Баширов:

- Это продолжение проводимой ЦИК политики по трансформации процедуры голосования. Голосование в течение нескольких дней оказалось удобно для граждан, эксперименты были признаны удачными, соответственно, сейчас это реализуется уже в федеральном законе, который дает возможность делать так называемое пролонгированное голосование. То есть человек будет голосовать в тот день, когда ему удобно.

Мы традиционно с вами привыкли, что у нас был только один день голосования, как правило это было воскресенье. Хотя из-за такого ограничения явно не имели возможности проголосовать те люди, которые, например, работают сутки или находятся в удаленном месте и из-за рабочего режима не могут доехать до избирательного участка. Когда вы даете возможность голосовать в течение трех дней, то у человека появляется выбор.

Я думаю, что в результате этих поправок гораздо большее количество граждан сможет реализовать свое конституционное право - избирать органы власти.

Руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Корпус" За чистые выборы"" Алена Булгакова:

- Значение этих поправок колоссальное. Общероссийское голосование очень четко показало, что, во-первых, данный механизм позволяет в условиях пандемии обеспечить максимальную безопасность жизни и здоровья россиян, которые приходят на участки для голосования. С другой стороны, это дает возможность гражданам выбирать удобное время, когда он может выполнить свой гражданский долг. Это позволит в перспективе увеличить явку на голосовании, обеспечить возможность максимальному количеству людей принять в нем участие. Поэтому, безусловно, благодаря этим двум составляющим поправки дадут свои плоды.

С точки зрения наблюдательского и экспертного сообщества мы данную практику поддерживаем. Мы не раз говорили, что она применяется и на международном уровне, и входит в международные стандарты. Наблюдательское сообщество со своей стороны готово работать для обеспечения легитимности и прозрачности всех процессов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский:

- На мой взгляд, это достаточно радикальное изменение в подходе работы избирательных комиссий и ЦИК в целом. Это, конечно, шаг навстречу гражданам, у которых есть так называемое активное избирательное право.

Многодневное голосование для россиян обеспечивает удобство, а в условиях пандемии еще и безопасность. Безусловно, это осмысление опыта, который был получен во время голосования по поправкам в Конституцию, и общественного одобрения, которое получила сама процедура.

Обвинения со стороны оппозиции в том, что это действия в интересах власти, на мой взгляд, голословные, потому что институты наблюдения и контроля сохраняются и применимы в этих условиях.

Сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член СПЧ Александр Брод:

- Новая форма голосования в течение нескольких дней показала востребованность гражданами. Согласно данным соцопросов, больше половины респондентов посчитали такой вариант голосования полезным. Во-первых, это снижает нагрузку на избирательные участки, а это важно в период пандемии. Во-вторых, это удобно для граждан, избирательные процессы становятся более комфортными и доступными. Многодневное голосование должно быть обеспечено общественным контролем, у наблюдателей в регионах уже есть необходимый опыт.