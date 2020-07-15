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15.07.2020 14:59
Рубрика: Общество

Эксперты: В 2100 году на Земле будут проживать 8,8 миллиарда человек

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA/ALEX HOFFORD Фото: EPA/ALEX HOFFORD
Фото: EPA/ALEX HOFFORD

В 2100 году на Земле будут проживать 8,8 миллиарда человек, что на 2 миллиарда меньше текущих прогнозов ООН, согласно опубликованному в среду крупному исследованию группы международных ученых, в котором эти выводы обусловлены снижением уровня рождаемости, старением населения, проблемами недоедания в некоторых странах.

Фото: iStock
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К концу столетия в 183-х из 195 стран, за исключением притока иммигрантов, показатели роста упадут ниже порога замещения, необходимого для поддержания численности населения, сообщила международная группа исследователей в журнале Lancet. Более чем в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Таиланд, Португалию, Южную Корею и Польшу, численность населения сократится как минимум вдвое. Любопытно, что в Китае, как отмечают аналитики, число жителей сократится с нынешних 1,4 миллиарда человек до 730 миллионов за 80 лет. В то же время в странах Африки к югу от Сахары численность населения может увеличится в три раза примерно до 3 миллиардов человек, при этом в одной Нигерии к 2100 году будут проживать почти 800 миллионов человек. Она будет занимать второе место в мире, уступая только Индии с 1,1 миллиарда жителей. Столь быстрый рост населения в бедных странах мира лишь усугубит их экономические проблемы, в частности, африканские и азиатские страны неизбежно столкнутся с масштабным сокращением рабочей силы.

По словам ведущего автора исследования Кристофера Мюррея из университета Вашингтона, эти прогнозы свидетельствуют о хороших новостях для окружающей среды, связанных с меньшей нагрузкой на системы производства продуктов питания и более низким выбросом углерода, а также значительными экономическими возможностями для некоторых частей Африки, расположенных к югу от Сахары. Согласно заключению ученых, для стран с высоким уровнем дохода наилучшими решениями для поддержания уровня населения и экономического роста способны стать гибкая иммиграционная политика и социальная поддержка семей, которые хотят детей.

Общество Наука Международные организации ООН

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