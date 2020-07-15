Фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств

Ассоциация производителей медикаментов направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предупредила о возможном дефиците в обеспечении населения лекарствами. Причиной называется введенный с 1 июля порядок, по которому медикаменты без маркировки вводить в оборот можно только при получении разрешения межведомственной комиссии.

Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), РОСМЕДПРОМ, "Инфарма", Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) и Всероссийский союз общественных объединений считают новые правила, установленные правительственным постановлением № 955, "неоправданно громоздкими, технически сложно реализуемыми, коррупционно емкими и забюрократизированными".

К тому же, как сообщают ассоциации, ввод в оборот медпрепаратов по новым правилам может занимать несколько месяцев в связи с тем, что некоторые нормативные акты не готовы. В результате импорт немаркированных медикаментов, а это тысячи серий лекарств, произведенных для РФ, после 1 июля уже оказался фактически заблокирован. Производители попросили упростить процедуру ввода, а также обратили внимание, что из-за ажиотажного спроса на лекарства во время пандемии коронавируса, они просто не смогли по многим позициям сформировать "буферные запасы".