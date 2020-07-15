ФАС не исключает возбуждения "картельного дела" по гречке

Федеральная антимонопольная служба не исключает возбуждения "картельного дела" по гречке. "Одно дело по картелю продавцов гречневой крупы мы уже возбудили в Челябинске", - заявил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Пока это первое дело, но дела по гречке точно будут еще. Как мог возникнуть дефицит гречки в стране, где ее выращивают и производят больше, чем в состоянии съесть? На экспорт она особо не продается, за исключением некоторых стран СНГ. И вдруг мы видим дефицит и рост цен. И каждый раз, когда случается экономический кризис, почему-то возникают проблемы с гречкой.

Я уверен, что "гречневый" картель есть, и поэтому мы проверяем и будем проверять, доведем дело до логического конца - больших многомиллионных штрафов и, возможно, уголовных дел, - говорит Тенишев. - Другой вопрос, что это большой объем работы: проверки идут в десятках регионов и мы проверяем десятки компаний. Все это может занять достаточно много времени.

Чиновник ФАС также сообщил, что цены на чеснок, имбирь и лимоны вернулись на докризисный уровень. Факторов, почему росли цены, много: начиная от ажиотажного спроса, ограничений поставок из-за рубежа, заканчивая тем, что кто-то пытался договариваться. Но сейчас дефицита товаров нет и жалобы на завышение цен у отсутствуют. К тому же в период ажиотажного спроса россияне запаслись продуктами, в среднем по июль включительно, и многие сейчас живут на "старых" запасах, на рынках спокойно.

Что касается "провокаторов от бизнеса", которые с телеэкранов и страниц газет говорили, что все пропало, давайте срочно поднимать цены, и тем самым создавали предпосылки к росту цен - им всем выданы официальные предостережения. Теперь мы с удвоенным вниманием следим за этими рынками. Если следом за призывами к росту цен кто-то эти цены действительно поднимет без объективных к тому экономических причин - накажем. Наказания последуют суровые: многомиллионные штрафы для компаний и уголовная ответственность для виновных в сговорах менеджеров, - обещает представитель ФАС.