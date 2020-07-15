Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов. Как сообщается, матч открытия турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур. Один участник этого матча уже известен - это хозяева турнира.

Групповой турнир завершится 2 декабря, а уже на следующий день матчами 1/8 финала стартует турнир на выбывание. Четвертьфиналы ЧМ-2022 состоятся 9-10 декабря, а полуфиналы - 13-14 декабря.

17 декабря в Дохе бронзовые медали разыграют неудачники полуфинальных матчей, а на следующий день в Лусаиле состоится решающий матч, в котором будет определена сильнейшая команда мира.