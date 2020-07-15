Расписание матчей доступно на официальном сайте ФИФА. Турнир примут семь городов и восемь стадионов. Как сообщается, матч открытия турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур. Один участник этого матча уже известен - это хозяева турнира.
Групповой турнир завершится 2 декабря, а уже на следующий день матчами 1/8 финала стартует турнир на выбывание. Четвертьфиналы ЧМ-2022 состоятся 9-10 декабря, а полуфиналы - 13-14 декабря.
17 декабря в Дохе бронзовые медали разыграют неудачники полуфинальных матчей, а на следующий день в Лусаиле состоится решающий матч, в котором будет определена сильнейшая команда мира.
🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020
🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏
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