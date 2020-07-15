ФИФА опубликовала расписание ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре - на восьми стадионах в семи городах.

Матч открытия с участием хозяев турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур на стадионе вместимостью 60 тысяч человек. По ходу группового этапа, который продлится до 2 декабря, в день будут проводиться по четыре встречи. Это обеспечит возможность командам полноценно восстанавливаться к следующим играм, а болельщикам - посещать сразу несколько матчей. ФИФА и организаторы напоминают о компактном расположении всех арен. Совершать авиаперелеты фанатам не придется.

Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала - 9-10 декабря, 1/2 финала - 13-14 декабря.

Игра за третье место намечена на 17 декабря и состоится на стадионе "Халифа" в Дохе, финал запланирован на 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе. Его трибуны вмещают 80 тысяч зрителей.

На сайте ФИФА также сообщается, что первый этап реализации билетов на матчи турнира стартует в конце 2020 года.

Между тем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино по-прежнему считает, что чемпионат мира 2018 года, который прошел на 12 стадионах в 11 городах России, стал лучшим в истории.

Финал чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря. Вживую его смогут увидеть 80 тысяч зрителей

- Для этого есть много причин, - заявил Инфантино в интервью на сайте Российского футбольного союза. - Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов, в общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но помимо этого именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием.

Инфантино также отметил, что домашний ЧМ изменил российский футбол в лучшую сторону.

- В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин чемпионата мира, - подчеркнул глава ФИФА. - С точки зрения наследия, конечно же, инфраструктура также играет важную роль, для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России.