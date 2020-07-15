Фигуристка Сотскова рассказала о причинах завершения карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. Спортсменка назвала причины своего решения.

20-летняя Сотскова выступала в женском одиночном катании с 2015 года. За карьеру она завоевала две серебряные медали на этапах Гран-при и стала второй в финале серии, проиграв Алине Загитовой. Она принимала участие в Олимпиаде 2018 года, но стала лишь восьмой.

В ноябре прошлого года Сотскова объявила о паузе в карьере. Спортсменка призналась, что старалась вернуться в спорт, но проблемы со здоровьем подтолкнули ее к принятию решения о завершении карьеры.

"У меня уже тогда были проблемы со здоровьем, эмоциональные трудности. Я боролась с этим, но понимала, что все идет к завершению. К сожалению, есть факторы, которые сильнее. Мы провели отличные сборы в Кисловодске, все было прекрасно. Потом у меня умер папа, на нервной почве начались проблемы со здоровьем. И мы все вместе медленно, но верно подходили к этому решению. То есть это не только мое решение, оно было принято сообща, потому что мы одна команда. Как мы работали и достигали чего-то вместе, так же и принимали его", - рассказала спортсменка ТАСС.

Она призналась, что объявить о завершении карьеры ей было непросто. И когда писала сообщение в социальные сети несколько раз заплакала от нахлынувших эмоций.

"Можно сказать, это судьбоносное решение. Потому что другой жизни я и не знала раньше. У меня всегда был только спорт, но сейчас я понимаю, что больше не могу. Не потому, что не хочу или потеряла веру в себя. Просто есть в жизни такие моменты, которые не позволяют идти дальше", - сказала она.