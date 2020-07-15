ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Заявление нужно направлять в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Электронную форму можно представить в том числе через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, а в бумажном виде - по почте.

Субсидию можно получить один раз для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике коронавируса. Величина субсидии составляет 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тысячам рублей.

Чтобы получить субсидию, заявитель должен соответствовать ряду условий. Так, он в том числе должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года; работать в отрасли, требующей согласно постановлению правительства поддержки для профилактики COVID-19; не находиться в процессе ликвидации, в его отношении не должна быть введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; заявитель-ИП на дату получения субсидии не должен был прекратить деятельность в качестве ИП и не быть снятым с учета в налоговых органах; по состоянию на 1 июня 2020 года заявитель не должен иметь задолженности по налогам и страховым взносам более трех тысяч рублей.

Свое соответствие критериям получения субсидии заявители могут проверить с помощью специального сервиса, там же можно отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления. Кроме того, на сайте ФНС размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.