ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Новости

Заключенный в СИЗО "Лефортово" фигурант "дела Фургала" болен онкологией 17:29
Беларусь и Дубна согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов 17:28
Дожди смыли дорогу в подмосковном Можайске 17:27
Голикова: В России выделено более 100 штаммов коронавируса 17:26
Porsche начал печатать поршни двигателя на 3D-принтере 17:10
Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса 17:08
У украинской ведущей выпал передний зуб в прямом эфире 17:07
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 обзавелся обновленной спецверсией 17:05
В "Уфе" выявлены новые заболевшие коронавирусом 17:05
В Крыму упростили порядок получения компенсации за школьную форму 17:04
В Адыгее убийцу школьницы приговорили к пожизненному сроку 16:46
В Самаре потушили горевший двое суток склад 16:41
Ученые заглянули за "маску смерти" таштыкской мумии 16:41
У переболевших коронавирусом нашли аномалии в работе сердца 16:37
Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть 16:31
На Кубани мужчину будут судить за изнасилование и попытку убийства девочки 16:29
В крови тяжелых больных COVID-19 найдены опасные антитела 16:29
В Израиле тысячи граждан отправили на карантин без всяких оснований 16:24
В Венеции научились делать тест на COVID за 7 минут 16:19
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко 16:18
Сотрудница банка перевела на свой счет свыше 1,5 млн рублей клиента 16:08
Работа над ошибками: КамАЗ устранил недочеты на самом роскошном тягаче 16:00
Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за поставку тестов на COVID-19 15:52
Средняя цена российской нефти Urals составила 43,83 доллара за баррель 15:35
Эрмитаж и Русский музей начали принимать посетителей по новым правилам 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
15.07.2020 16:53
Рубрика: Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Текст: Роман Маркелов
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявление нужно направлять в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Электронную форму можно представить в том числе через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, а в бумажном виде - по почте.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В ФНС сообщили, кто чаще всего регистрируется самозанятым

Субсидию можно получить один раз для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике коронавируса. Величина субсидии составляет 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тысячам рублей.

Чтобы получить субсидию, заявитель должен соответствовать ряду условий. Так, он в том числе должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года; работать в отрасли, требующей согласно постановлению правительства поддержки для профилактики COVID-19; не находиться в процессе ликвидации, в его отношении не должна быть введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; заявитель-ИП на дату получения субсидии не должен был прекратить деятельность в качестве ИП и не быть снятым с учета в налоговых органах; по состоянию на 1 июня 2020 года заявитель не должен иметь задолженности по налогам и страховым взносам более трех тысяч рублей.

Свое соответствие критериям получения субсидии заявители могут проверить с помощью специального сервиса, там же можно отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления. Кроме того, на сайте ФНС размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Мишустин: Обстановка с коронавирусом в РФ улучшается
В ГД внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за отчуждение территорий
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками