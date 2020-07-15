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15.07.2020 16:12
Рубрика: Общество

Формат ЕГЭ нуждается в совершенствовании

Текст: Владимир Литвиненко (ректор Санкт-Петербургского горного университета)
Российские школьники в эти июльские дни сдают ЕГЭ. Как и прежде, такой формат выпускных экзаменов вызывает массу критических замечаний, и многие из них вполне справедливы. Основная претензия заключается в том, что в нынешних условиях обретение знаний перестало быть целью старшеклассников. Ведь они теперь "заточены" не на учебу в целом, а лишь на успешную сдачу теста.
Александр Литвиненко: Качество знаний и навыков учеников - фундаментальное условие экономического развития нашей страны. Фото: Павел Догланов Александр Литвиненко: Качество знаний и навыков учеников - фундаментальное условие экономического развития нашей страны. Фото: Павел Догланов
Александр Литвиненко: Качество знаний и навыков учеников - фундаментальное условие экономического развития нашей страны. Фото: Павел Догланов

Это приводит к тому, что в университеты приходят абитуриенты, которые не умеют широкомасштабно, объемно мыслить. За счет ЕГЭ они натасканы на преодоление каких-то маленьких трудностей, покорение определенных барьеров. А вот их интеллектуальный багаж, умение анализировать, творить, брать на себя инициативу оставляют желать лучшего. По сути, происходит роботизация подростков, которая не способствует формированию личности.

Но давайте будем откровенны: мир пока еще не придумал другую систему, которая, во-первых, исключила бы человеческий фактор, коррупционную составляющую, а, во-вторых, уравняла бы шансы талантливых ребят из регионов на поступление в лучшие вузы страны с москвичами и петербуржцами. Да, конечно, эта система далеко не совершенна и явно нуждается в корректировке. Но она работает, и это главное.

Недостатков, конечно, много. Например, отсутствуют четкие пороговые требования, как на Западе, где и школьники, и родители понимают "условия игры", которые устанавливаются на срок от 3 до 5 лет, а не меняются ежегодно. Скажем, по математике это может быть до пятисот аналогичных задач с понятными принципами решения. Если они утверждены и известны, то мы убираем колоссальную социальную проблему: стресс родителей и школьников, который они начинают испытывать еще за несколько лет до ЕГЭ из-за страха его провалить.

К тому же задания у нас имеют слабую содержательную часть, более того, они с каждым годом становятся все проще и проще. А это еще сильнее снижает уровень требований к знаниям школьников. В этой связи, на мой взгляд, было бы уместно разделить ЕГЭ на два этапа. Написал тесты в их нынешнем виде - получил условную "тройку". Если нужна оценка выше, необходимо сдать экзамен комиссии или пройти более сложные письменные испытания.

В то же время нужно стремиться к тому, чтобы создать для школьников комфортную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать максимальный результат. Они испытывают огромное нервное напряжение, с которым кто-то может и не справиться. Особенно, если на улице стоит жара, в помещении отсутствует кондиционер, но при этом ребятам запрещают открывать окна. Или проносить с собой воду. Такие случаи фиксируются, и они, конечно, не красят нашу систему образования.

Я уверен в том, что предложение усложнить содержательную часть ЕГЭ будет многими воспринято в штыки. Особенно самими старшеклассниками вне зависимости от успеваемости. Но не следует забывать о том, что качество их знаний и навыков - это фундаментальное условие экономического развития нашей страны. Его основы закладываются именно в школе. И чем выше будет уровень подготовки молодых людей, покидающих среднее учебное заведение для того, чтобы поступить в вуз, тем больше шансов на то, что Россия сохранит в будущем социальную стабильность. Останется конкурентоспособной, сильной державой, способной противостоять вызовам времени.

У входа в самый крупный вуз ЮАР - Стелленбосский университет - написано одной очень мудрое изречение. "Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах". В этой мысли нет ни капли преувеличения, особенно, когда речь идет об инженерных вузах. Ведь в их задачу входит создание кадрового резерва для отечественной промышленности, подготовка профессионалов, которым предстоит работать, без преувеличения, с космическими технологиями.

Наши абитуриенты не берутся из ниоткуда, они приходят к нам из школ. И мы очень сильно зависим от того, с каким багажом знаний и личностных качеств, необходимых для дальнейшей учебы (усердие, стремление к самосовершенствованию и так далее) они оттуда выпускаются.

К сожалению, в своем нынешнем виде результаты ЕГЭ не отражают в полной мере качество этого багажа. А значит, формат единого госэкзамена действительно нуждается в совершенствовании.

Общество Образование

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