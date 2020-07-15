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15.07.2020 13:48
Рубрика: Власть

ФСИН вернется к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда

Текст: Владислав Куликов

Федеральная служба исполнения наказаний России готова вернуться к обсуждению вопроса о создании алиментного фонда. Об этом сообщил в среду директор ФССП Дмитрий Аристов, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

Фото: Photoxpress
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Как передает ТАСС, отвечая на вопросы глава ведомства, напомнил, что в 2013 году было соответствующее поручение президента, оно прорабатывалось, высказывались разные точки зрения, в том числе о том, что государство не должно подменять собой обязанности родителей по воспитанию детей и создавать дополнительные возможности для неуплаты алиментов.

"Я полагаю, что это надо обсудить на экспертном уровне, тем более, что у нас поправки в Конституцию РФ сейчас ставят во главу угла, в том числе заботу государства о детях и их воспитании. Мы готовы к этой работе. Если вы поддержите, то мы вернемся к проблеме взыскания алиментов и проблеме создания алиментного фонда", - сказал Дмитрий Аристов.

Он добавил, что у ФССП есть свои соображения по источникам формирования такого фонда, но без экспертного обсуждения доводить их до общественности преждевременно. Как пояснил руководитель ведомства, алиментный фонд подразумевает две части - расходную и доходную. По его мнению, доходную часть должно на себя взять не только государство, но и общество в целом.

"Как сформировать доходную часть, какие установить критерии выплаты за счет алиментного фонда, как не расхолаживать родителей, которые обязаны выплачивать алименты и будут пытаться скрываться? Все это надо обсуждать на экспертном уровне", - уточнил он.

Вместе с тем Аристов сообщил, что задолженность по алиментам растет. "Надо просто себе представить, что с 2017 года она выросла почти на 20 процентов - со 120 миллиардов рублей до 156 миллиардов рублей на сегодняшний день", - сказал он. По словам главы ФССП, озабоченность вызывают 180 тысяч человек, которые не платят алименты и у которых нет имущества и работы.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Причем, по оценке службы судебных приставов, четверть всех алиментщиков не будут платить детям даже под угрозой тюрьмы. "Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, за 5 месяцев текущего года составила 74 процента. По остальным исполнительным производствам - порядка 180 тысяч - принимаются меры, направленные на установление имущественного положения и доходов должников, а также меры по их розыску и привлечению к административной и уголовной ответственности", - сообщил Аристов. "Мы понимаем, что потенциально эти 180 тысяч должников не будут никогда платить алименты на своих детей", - признал главный судебный пристав России. По его словам, которые передает ТАСС, "большая часть ведет асоциальный образ жизни, у них нет и не будет имущества, работы или иных источников доходов, а неоднократное осуждение к принудительным работам или лишению свободы существенного влияния на их платежеспособность не оказывает".

Власть Право Семейное право Правительство Минюст ФСИН Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты

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