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15.07.2020 11:42
Рубрика: Происшествия

ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Текст: Владислав Куликов
Федеральная служба исполнения наказаний начала поэтапно снимать ограничения, введенные из распространения COVID-19. Об этом сегодня сообщили "РГ" в ведомстве. Возобновлены свидания заключенных с родственниками, начался прием передач.
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 23 июня 2020 года в учреждениях УИС, где нет карантина и не введен режим особых условий, возобновлено предоставление подозреваемым, обвиняемым, осужденным краткосрочных свиданий с родственниками, - сообщили в ведомстве. - Краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди с родственниками, например, в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве, определяется предварительной электронной записью".

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В ведомстве подчеркнули, что при приеме посылок и передач принимаются специальные профилактические меры. "Так, в учреждениях УФСИН России по г. Москве прием передач осуществляются в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью, - пояснили в тюремном ведомстве. - Помещения приема передач учреждений оборудованы бактерицидными облучателями (рециркуляторами), разрешенными для использования в присутствии людей. Прием посылок и передач сотрудники осуществляют с использованием средств индивидуальной защиты".

В помещениях приема передач казенных домов установлены дозаторы с кожными антисептиками, растворами дезинфицирующих средств, рекомендованных к применению при вирусных инфекциях. Влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится не менее двух раз в день.

Фото: Istock
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"Кроме того, сотрудники проводят дезинфекционную обработку упаковок посылок, бандеролей и передач, а также осуществляют обеззараживание воздуха помещения и поверхностей посылок (передач) бактерицидными облучателями открытого типа. Для осуществления обработки в учреждениях выделены отдельные помещения, которые оборудованы бактерицидными облучателями открытого типа", рассказали во ФСИН.

Перед выездом за пределы учреждений каждый из подозреваемых, обвиняемых и осужденных в обязательном порядке проходит медицинский осмотр, термометрию, обеспечивается средствами индивидуальной защиты.

Весь автотранспорт, заезжающий на территорию учреждений, проходит санитарную обработку дезинфицирующими средствами на специально оборудованных площадках.

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