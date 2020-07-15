Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.

Как сообщает El Diario de la Region, в них принял участие главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко, который выразил заинтересованность в услугах форварда.

Как признался сам Гайч, переход в ЦСКА стал бы для него трамплином, который позволит перейти в более сильный чемпионат.

"Переговоры с ЦСКА идут. Для меня это хорошая возможность сделать первый шаг на пути успеха в будущем. Я узнал о клубе и поговорил с руководством, они рассказали, как там все устроено", - приводит слова футболиста tntsports.com.ar.

По словам Гайча, если трансфер в российский клуб все же сорвется, то он продлит контракт с "Сан-Лоренсо". В нынешнем сезоне на счету форварда 12 матчей и пять забитых мячей.