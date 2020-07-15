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15.07.2020 10:27
Рубрика: Спорт

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Fernando Vergara Фото: AP Photo/Fernando Vergara
Фото: AP Photo/Fernando Vergara

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.

Как сообщает El Diario de la Region, в них принял участие главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко, который выразил заинтересованность в услугах форварда.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как признался сам Гайч, переход в ЦСКА стал бы для него трамплином, который позволит перейти в более сильный чемпионат.

"Переговоры с ЦСКА идут. Для меня это хорошая возможность сделать первый шаг на пути успеха в будущем. Я узнал о клубе и поговорил с руководством, они рассказали, как там все устроено", - приводит слова футболиста tntsports.com.ar.

По словам Гайча, если трансфер в российский клуб все же сорвется, то он продлит контракт с "Сан-Лоренсо". В нынешнем сезоне на счету форварда 12 матчей и пять забитых мячей.

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