Гидов обяжут проходить аттестацию и оказывать первую помощь

Как рассказал на заседании палаты заместитель министра экономразвития РФ Сергей Галкин, сейчас система подготовки гидов и контроль качества их работы никак не регулируются законодательством. В итоге потребители никак не застрахованы от получения качественной и безопасной услуги.

Законопроект запрещает оказывать услуги экскурсовода, гида или гида-переводчика без прохождения аттестации раз в пять лет. Выдавать аттестаты будут профильные госорганы. При этом работать гидами смогут только граждане РФ, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Особые требования к тем, кто водит туристов по маршрутам в горах, лесах, на раках и так далее.

"В качестве инструктора-проводника не может быть аттестовано лицо, имеющее судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, соискатель должен пройти обучение по оказанию первой помощи, а также иметь медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению деятельности инструктора-проводника.

Первоначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, однако с учетом нового срока рассмотрения Минэкономразвития предлагает сдвинуть его на 1 января 2021 года.

Законодатели также намерены прописать ответственность за нарушение этих требований. Она будет применяться через полтора года после вступления закона в силу.