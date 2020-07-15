Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал население к сплоченности, взаимопомощи и терпению. Он выступил с обращением из-за резко возросшего количества зараженных коронавирусной инфекцией и больных пневмонией, а также коррупционными скандалами, так или иначе связанными с системой здравоохранения.

- У народа возникает много вопросов, и один из них связан с разговорами о том, что власти "прикарманили" помощь, поступившую от международных финансовых институтов, - заявил глава республики. - Правительство открыто публикует информацию по данному вопросу. У нас открытое общество. Всем известно, что я беспощаден к тем, кто запускает руку в народное достояние и государственную казну. Поэтому вместе с вами мы не допустим нецелевого использования помощи, поступающей для нашей страны.

По словам Сооронбая Жээнбекова, в связи с пандемией требования населения к властям усиливаются во многих странах мира, и он считает это естественным процессом. "У нас немало проблем, - признал президент Киргизии. - Я все вижу, все понимаю и, как и каждый из сограждан, хочу скорейшего их разрешения. Но сейчас нет времени для оправданий или объяснений о том, что многое является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении трех десятилетий, нет времени искать виновных. Все силы брошены на то, чтобы справиться с ситуацией, и эта задача будет выполнена".

Президент Киргизии заверил, что ситуация находится под его контролем и тщательно отслеживается Советом безопасности республики. Тем не менее власти нуждаются в поддержке народа, чтобы справиться с возникшими из-за коронавирусной инфекции угрозами.