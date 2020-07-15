Глава Минобрнауки призвал изменить систему оценки работы ученого

На состоявшейся в режиме онлайн встрече главы Минобрнауки РФ Валерия Фальков с учеными Российской академии наук одним из самых острых вопросов стала наукометрия. Академики в который раз заявили, что существующая система оценки работы ученого и научных коллективов, где главным показателем является число публикаций и цитирований, не просто необъективна, а наносит вред науке.

- Переосмысление роли наукометрии идет во многих странах, - согласился министр. - Например, хорошо известно, что при повышенном внимании к наукометрии появляется рынок так называемых "хищных журналов", где проплачиваются практически любые публикации. Сегодня сама статья уже воспринимается как ценность. Словом, сегодня минусы наукометрии очевидны, а вот как смещать акценты, надо обсуждать.

По мнению министра, здесь все далеко не так однозначно, во всяком случае сразу отказываться от наукометрии нельзя. Ведь она складывалась десятилетиями, стала частью государственной политики в области науки, на основании наукометрических данных оценивается работа научных фондов, выдаются гранты. Как ее можно изменить?

- У нас более 400 институтов, они разные, у каждого своя специфика. У кого-то в значительной степени преобладают фундаментальные исследования, кто-то больше занимается трансфером технологий. Нам надо найти такие показатели, которые в оптимальной степени оценили бы эту специфику, позволили объективно оценить работу каждого научного сотрудника и каждого научного коллектива. Это мы все понимаем, но пока ходим по кругу. Давайте вместе думать о том, что надо здесь менять. Например, в программе стратегического академического лидерства мы уходим от гипертрофированного внимания к наукометрии, считаем, что главное это производство научного знания, а статья лишь его отражает.