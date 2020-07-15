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15.07.2020 11:46
Рубрика: Общество

Глава Минобрнауки призвал изменить систему оценки работы ученого

Текст: Юрий Медведев

На состоявшейся в режиме онлайн встрече главы Минобрнауки РФ Валерия Фальков с учеными Российской академии наук одним из самых острых вопросов стала наукометрия. Академики в который раз заявили, что существующая система оценки работы ученого и научных коллективов, где главным показателем является число публикаций и цитирований, не просто необъективна, а наносит вред науке.

- Переосмысление роли наукометрии идет во многих странах, - согласился министр. - Например, хорошо известно, что при повышенном внимании к наукометрии появляется рынок так называемых "хищных журналов", где проплачиваются практически любые публикации. Сегодня сама статья уже воспринимается как ценность. Словом, сегодня минусы наукометрии очевидны, а вот как смещать акценты, надо обсуждать.

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По мнению министра, здесь все далеко не так однозначно, во всяком случае сразу отказываться от наукометрии нельзя. Ведь она складывалась десятилетиями, стала частью государственной политики в области науки, на основании наукометрических данных оценивается работа научных фондов, выдаются гранты. Как ее можно изменить?

- У нас более 400 институтов, они разные, у каждого своя специфика. У кого-то в значительной степени преобладают фундаментальные исследования, кто-то больше занимается трансфером технологий. Нам надо найти такие показатели, которые в оптимальной степени оценили бы эту специфику, позволили объективно оценить работу каждого научного сотрудника и каждого научного коллектива. Это мы все понимаем, но пока ходим по кругу. Давайте вместе думать о том, что надо здесь менять. Например, в программе стратегического академического лидерства мы уходим от гипертрофированного внимания к наукометрии, считаем, что главное это производство научного знания, а статья лишь его отражает.

Общество Наука Правительство Минобрнауки Наука и образование РАН Научный подход с Юрием Медведевым

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