Голикова оценила исполнение правительством плана по противодействию COVID

Правительство не выполнило единственный пункт плана действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, констатировала вице-премьер Татьяна Голикова.

Документ был принят в конце января. Из 22 мероприятий, кроме одного, исполнены все, но, по словам зампреда правительства, это тот случай, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер.

- Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось в стране вводить карантин в режиме чрезвычайного положения, - заметила Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.