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15.07.2020 15:29
Рубрика: Власть

Голикова оценила исполнение правительством плана по противодействию COVID

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство не выполнило единственный пункт плана действий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, констатировала вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Документ был принят в конце января. Из 22 мероприятий, кроме одного, исполнены все, но, по словам зампреда правительства, это тот случай, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер.

- Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось в стране вводить карантин в режиме чрезвычайного положения, - заметила Голикова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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