Госдума приняла поправки в закон о беженцах

Иностранцы, имеющие в России статус беженца, не будут его утрачивать в связи с получением разрешения на постоянное проживание. Соответствующий закон в среду принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, из перечня оснований утраты статуса беженца исключается "получение иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения на постоянное проживание на территории РФ".

В законе указано, что иностранный гражданин или лицо, без гражданства не утратит статус беженца на территории РФ, если состоит в браке с гражданкой (гражданином) РФ. Наличие супруга или супруги с российским паспортом дает ему возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории РФ.

Авторы закона уверены, что эти поправки дают беженцу дополнительные гарантии на то, что он не будет против воли возвращен на свою родину.