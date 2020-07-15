Госдума приняла во втором чтении норму о многодневном голосовании

Законопроект был внесен президентом России в 2012 году, тогда же прошел первое чтение. Изначально он предусматривал право партии отозвать своего представителя из избирательной комиссии, если будут выявлены факты его недобросовестного отношения к своим обязанностям. Ко второму чтению было предложено дополнить законопроект новой статьей - о многодневном голосовании. Согласно внесенной поправке, по решению избирательной комиссии, организующей выборы, "голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 3 дней". Такое решение может быть принято в течение десяти дней с даты назначения выборов и не подлежит пересмотру. В случае принятия решения о проведении многодневного голосования нельзя будет использовать открепительные удостоверения и голосовать досрочно. Еще одна новелла - возможность голосовать вне помещений избирательных участков, в том числе на придомовых территориях.

Как рассказала, представляя законопроект, глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, изменения готовились, исходя из интересов граждан, и учитывали опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, оно проходило в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля.

96 процентов участников многодневного голосования назвали такой формат удобным

"По итогам плебисцита 71% наших граждан сказали о том, что им понравилась та процедура, которая была организована", - отметила она, добавив, что 96% участников многодневного голосования назвали такой формат удобным. "Нам многое что с вами, возможно, неудобно, но у нас с вами критерий один: насколько это удобно нашему избирателю. Избиратель свое слово сказал, через эти поправки мы его поддержали", - подчеркнула депутат.

Аналогичная норма вносится и в закон о выборах депутатов Госдумы. Законодатели дают право Центризбиркому принимать решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Ближайшая федеральная думская кампания - в сентябре 2021 года - может пройти уже по новым правилам. А вот голосования 13 сентября новые нормы не коснутся, даже если закон будет принят, подписан президентом и вступит в силу. Как пояснила Ольга Савастьянова, избирательная кампания нынешнего года уже стартовала, и менять правила по ходу нельзя.