Ирландские медики получат доступ к базам данных пограничников

Правительство Ирландии на фоне угрозы второй волны пандемии предлагает существенно расширить полномочия Национальной санитарной службы республики (HSE), пишет газета Irish Examiner.

Ведомство получит доступ к информации, ранее доступной лишь местным спецслужбам и полиции. Речь идет о базах данных местной погранслужбы, в которых ведется учет прибывающих на остров иностранцев.

Сообщается, что с такой инициативой выступило министерство юстиции страны.

В целом за последнее время власти взяли под контроль распространение заболевания внутри страны. В то же время по мере открытия границ здесь опасаются, что число завозных случаев COVID-19 будет стремительно расти. Предлагаемые меры позволит наладить межведомственное взаимодействие для быстрого выявления потенциальных носителей инфекции.

По официальным данным, только за первые две недели июля в страну через столичный аэропорт въехали более 52 тысяч человек.