Иван Голунов подал к бывшим полицейским иск на 5 миллионов рублей

Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым экс-полицейским в рамках дела о подброшенных ему наркотиках. Журналист "Медузы" требует от бывших сотрудников правоохранительных органов 5 миллионов рублей компенсации причиненного морального вреда.

"В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн рублей, то есть по 1 млн рублей с каждого, - цитирует ТАСС адвоката журналиста Сергея Бадамшина. - Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность".

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в столице по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня прошлого года. 11 июня с него сняли все обвинения, а пятерых полицейских, принимавших участие в задержании журналиста, уволили из МВД. 19 декабря 2019 года было возбуждено дело о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, Голунов же был признан потерпевшим. В конце января этого года суд арестовал пятерых бывших полицейских по трем статья УК РФ, они обвиняются в фальсификации доказательств и нелегальном обороте наркотиков.