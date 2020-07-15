Как пандемия изменила отношение разных стран к наличным

Тенденция начала прослеживаться в середине февраля. Тогда банки Китая стали дезинфицировать все поступающие купюры, а ЦБ КНР начал обрабатывать купюры ультрафиолетовым излучением при помощи специальных ламп. Кроме того, из обращения было изъято значительное количество банкнот, а вместо них напечатаны новые. Приняли меры и власти Южной Кореи и Венгрии - в этих странах поступившие от банков бумажные деньги дезинфицировали, используя специальные печи, где их держали при температуре до 150 градусов по Цельсию в течение нескольких секунд. ФРС США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса в марте ввела "карантин" для наличных долларов, поступающих из стран Азии. Банкноты находились в хранилищах Федеральной резервной системы от семи до 10 дней до проверки и перераспределения в финансовые учреждения. А в Пакистане ЦБ ввел 14-дневный "карантин для рупий", однако в этом случае валюта хранилась в разных частных банках страны и речь шла не о ввозимых в страну бумажных деньгах, а о купюрах, которые банки получили из больниц и клиник.

В апреле Банк международных расчетов, консультирующий регуляторы по всему миру, выпустил бюллетень, в котором упоминается, что пандемия может ускорить глобальный переход к виртуальным платежам, включая появление цифровых валют центральных банков. Таким образом, кризис, вызванный COVID-19, может стать катализатором структурных изменений. Достаточно вспомнить ограбление денежного хранилища в пригороде Стокгольма Вестберге, произошедшее в 2009 году, которое привело к созданию "безналичного общества" в Швеции. Тогда правительство страны приняло серьезные меры по сокращению денежного обращения, чтобы защитить рабочих, ведь череда грабежей пронеслась и по магазинам, и по банкам и даже затронула автобусы. С тех событий оборот наличности в стране сократился с 39 процентов в 2010 году до 13 процентов в 2018 году. На сегодняшний день порядка 20 процентов розничных продавцов Швеции вообще не принимают банкноты. В 2017 году шведский регулятор объявил о начале разработки программы национальной цифровой валюты под названием e-krona. Последние данные по проекту, известные на сегодня, дают возможность предположить, что будет использована технология блокчейн, хотя в предыдущих отчетах говорилось, что электронная крона будет управляться централизованно и шведский регулятор получит жесткий контроль над денежной массой.

Коронакризис, по мнению экспертов, может стать спусковым крючком, подобным происшествию в Вестберге, который ускорит создание цифровых валют и отказ от использования наличных денег. Так, в конце апреля Китай запустил пилотную программу цифрового юаня в нескольких крупных городах. В масштабном тестировании участвуют четыре крупных банка страны, включая Сельскохозяйственный банк Китая, и 22 компании. Цифровая денежная единица поддерживается Народным банком Китая и привязана к национальной валюте. Такой юань едва ли будет напоминать традиционные криптовалюты, которые поддерживают децентрализацию, и будет предположительно использовать асимметричную криптографию и умные контракты, что обеспечит контролируемую анонимность. Несмотря на то, что план Пекина по превращению юаня в мировую валюту осуществился еще пять лет назад, когда за него проголосовал совет директоров МВФ, юань по-прежнему занимает довольно скромное место в мировой экономике и международных финансах (на конец первого квартала текущего года доля юаня в валютных резервах стран-членов МВФ составляла всего 2,02 процента по сравнению с 61,99 процента для доллара США). Переход на DCCB (цифровую валюту Центрального банка) позволит укрепить позиции государства и установит монополию на выпуск денег китайским банком - внутри страны цифровой юань будет пресекать попытки использования других криптовалют. За пределами КНР криптоюань будет обслуживать внешнюю торговлю и экспорт китайского капитала. Вводя цифровой юань, Пекин надеется дедолларизировать экономику и внешнеэкономические связи, что особенно актуально на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против Поднебесной, считают эксперты.

Вышел из так называемой "цифровой спячки" и Банк Канады, который также планирует разработать и развернуть собственную DCCB. Предполагается, что цифровой канадский доллар обеспечит конфиденциальность пользователей и его смогут использовать все канадцы, даже те, у кого нет банковского счета или смартфона. Вашингтон пока не пришел к однозначной позиции в вопросе цифровизации, однако пандемия коронавируса вызвала к этой теме повышенный интерес. И хотя на сегодняшний день власти не заняли четкую позицию по этому вопросу, эксперты по финансовым технологиям Mondato полагают, что запуск американского криптодоллара - лишь вопрос времени.

Впрочем, хотя процесс принятия цифровых валют уже начался, спешить с прогнозами об исчезновении наличных в краткосрочной перспективе не стоит. Во-первых, в условиях цифровой валюты пропадет потребность в медиаторе финансовых операций, что может вызвать серьезные волнения; кроме того, кратно повышаются риски, связанные с киберпреступностью - все эти вызовы так или иначе придется решать, и государствам нужно время, чтобы к ним подготовиться. К тому же, исследование МВФ показало, что пожилые люди любят наличные и не хотят уходит от их использования, поэтому наступление полностью "безналичного будущего", по мнению специалистов, возможно лишь в долгосрочной перспективе, хотя пандемия и ускорила этот процесс.