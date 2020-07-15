Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев выступят на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (с 14 по 21 августа). Это будут первые мужские соревнования после возобновления сезона.

В предварительный список участников попали три игрока из топ-10 мирового рейтинга: Медведев (пятая ракетка), грек Стефанос Циципас (шестая) и бельгиец Давид Гоффин (десятая).

Выступят на турнире еще несколько известных теннисистов: Роберто Баутиста-Агут (Испания), Диего Шварцман (Аргентина), Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим (оба - Канада), Бенуа Пэр (Франция), Джон Изнер (США), Кеи Нисикори (Япония).

К слову, в прошлом году Медведев добрался до финала турнира в Вашингтоне. В нем россиянин проиграл киприоту Нику Киргиосу.

- Я три года подряд участвовал в этом соревновании и сейчас буду защищать очки за прошлогодний результат. Если я рано вылечу в Цинциннати, придется играть пять сетов на Открытом чемпионате США, не имея при этом практики в течение полугода, - объяснил свое решение Медведев.

Накануне также стало известно, что ATP планирует провести итоговый турнир-2020 вне зависимости от того, смогут ли присутствовать зрители на трибунах.

- Благодаря глобальной телеаудитории и большому количеству спонсоров, турнир, который в этом году в последний раз пройдет в Лондоне, сохранит рентабельность при проведении без зрителей, - сообщил представитель ассоциации.