- Вектор развития национальной политики, - заявил Валерий Газзаев, - укрепление статуса России как многонационального общества, которое перешло от стадии фиксации национальной политики к ее стратегическому планированию.
В ряду ключевых задач Газзаев назвал три - создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов и совершенствование законов, которые позволят малочисленным народам сохранять традиционный образ жизни.
Речь идет о наступлении городов, нефте- и газовых добывающих центров на среду обитания этих народов и невозможность из-за этого заниматься охотой и рыболовством, которые и оставляют вековой образ жизни. В целом речь идет о благоустройстве жизни и укреплении системы образования на национальных языках до 45 тысяч человек.
Еще одна стратегия материальной помощи - развитие внутреннего туризма в зонах обитания коренных и малочисленных народов - на Алтае, Кавказе, в Карелии, Сибири и на Севере.
Справка "РГ"
В России живут 193 народа, говорящие на 277 языках и диалектах.