Новый глава Комитета Госдумы по делам национальностей, знаменитый футбольный тренер Валерий Газзаев определил приоритеты его ведомства на ближайший год. Это доработка Закона "О коренных малочисленных народах", продолжение линии на создание Домов дружбы, укрепление статуса русского языка и доведение изучения национальных языков народов России с 80 процентов сегодня до 100 процентов к 2024 году.

- Вектор развития национальной политики, - заявил Валерий Газзаев, - укрепление статуса России как многонационального общества, которое перешло от стадии фиксации национальной политики к ее стратегическому планированию.

В ряду ключевых задач Газзаев назвал три - создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов и совершенствование законов, которые позволят малочисленным народам сохранять традиционный образ жизни.

Речь идет о наступлении городов, нефте- и газовых добывающих центров на среду обитания этих народов и невозможность из-за этого заниматься охотой и рыболовством, которые и оставляют вековой образ жизни. В целом речь идет о благоустройстве жизни и укреплении системы образования на национальных языках до 45 тысяч человек.

Еще одна стратегия материальной помощи - развитие внутреннего туризма в зонах обитания коренных и малочисленных народов - на Алтае, Кавказе, в Карелии, Сибири и на Севере.

Справка "РГ"

В России живут 193 народа, говорящие на 277 языках и диалектах.