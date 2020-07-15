Комитет Госдумы поддержал законопроект об "удаленке"

Ожидается, что документ рассмотрят в Государственной думе 21 июля, сообщает РИА Новости.

Этот проект поправок в Трудовой кодекс внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов. Он должен зафиксировать понятные условия перехода на удаленную занятость, а также защитить права тех, кто работает вне офиса.

Законопроект предусматривает три вида удаленной работы; сохранение размера зарплаты при переходе на временную "удаленку"; право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время; возможность компенсации расходов удаленных работников при использовании собственной техники, электроэнергии.