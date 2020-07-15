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15.07.2020 11:53
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал законопроект об "удаленке"

Текст: Ксения Воронцова
Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в среду принял решение рекомендовать нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ожидается, что документ рассмотрят в Государственной думе 21 июля, сообщает РИА Новости.

Фото: DirectlyApply
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Этот проект поправок в Трудовой кодекс внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов. Он должен зафиксировать понятные условия перехода на удаленную занятость, а также защитить права тех, кто работает вне офиса.

Законопроект предусматривает три вида удаленной работы; сохранение размера зарплаты при переходе на временную "удаленку"; право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенное время; возможность компенсации расходов удаленных работников при использовании собственной техники, электроэнергии.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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