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15.07.2020 18:45
Рубрика: Digital

Здесь тролли не пройдут

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)
Google добавила новые функции безопасности в сервис видеоконференции Meet. Теперь к разговору не смогут подключиться так называемые тролли - анонимные пользователи, мешающие проведению видеоконференции.

"Защищенный от анонимного злоупотребления функционал должен присутствовать в любом серьезном продукте", - уверен Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как рассказали в пресс-службе "ВКонтакте", к видеозвонкам в соцсети не могут присоединиться посторонние: "Это невозможно технически, так как в видеоконференцию нельзя перейти по ссылке. В групповом звонке могут участвовать только участники чата - никто посторонний в них не может добавиться".

Фото: Istock
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Кроме того, на платформе действуют строгие правила модерации. Техническая поддержка удаляет материалы, которые нарушают законодательство или правила социальной сети. "Мы постоянно развиваем механизмы автоматического поиска и удаления противоправного контента: например, используем цифровые отпечатки для быстрого обнаружения оскорбительного или незаконного контента", - отметили в пресс-службе соцсети.

Тем пользователям, которые сталкиваются на платформе с оскорблениями, травлей, сообщениями спамеров или любой угрозой безопасности, рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в техническую поддержку. Это можно сделать с помощью кнопки "Пожаловаться" - она есть у записей, комментариев, фотографий, видео, историй, личных страниц, сообществ. Также люди могут обратиться в поддержку и пожаловаться на страницу или сообщество, где появляется контент, который, по их мнению, является неправомерным, оскорбительным или недостоверным.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Google

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