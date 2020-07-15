"Краснодар" на выезде не смог обыграть "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" и "Краснодар" в матче 29-го тура РПЛ сыграли вничью - 0:0. Этот матч был важен для обеих команд. "Краснодар" ведет борьбу за второе место, тогда самарцы бьются за сохранение прописки в РПЛ. Поэтому в матче было много борьбы и не так уж много голевых моментов.

Во втором тайме самарцы открыли было счет, однако после изучения видеоповтора гол Максима Глушенкова был отменен. У арендованного у "Спартака" футболиста зафиксировали офсайд. На 83-й минуте встречи гости остались вдесятером после того, как с поля был удален за вторую желтую карточку Сергей Петров.

В оставшееся время счет матча не изменился. "Краснодар" сохранил третье место в таблице, набрав 49 очков. Отставание от "Локомотива" составляет два очка. "Крылья Советов" догнали по очкам идущий на 14-й строчке "Тамбов", но по личным встречам команда Андрея Талалаева уступает конкуренту в борьбе за выживание. Тамбовчанам осталось провести два матча - против "Сочи" дома и ЦСКА в гостях. В случае победы они практически гарантируют себе сохранение места в РПЛ.