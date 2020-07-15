Крупные онлайн-магазины обязали принимать карту "Мир"

Законопроект был разработан в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Он обязывает работать с национальной платежной системой "Мир" крупных торговых агрегаторов, чья годовая выручка составляет не менее 40 млн рублей.

Эта планка будет постепенно снижаться: с 1 марта до 30 июня 2021 года - до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года - до 20 млн рублей.