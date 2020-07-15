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15.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курсы доллара и евро значительно превзойдут максимумы прошлой недели

Текст: Георгий Панин
Российский рубль вступил на путь ослабления против ведущих валют и на горизонте недели события, которые могли бы этому помешать, не прослеживаются.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал о перспективах рубля в июле-августе:

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

- Сегодня рынок не ждет значимых макроэкономических данных, - отмечает эксперт. - Основные релизы запланированы на четверг - розничные продажи в США, заседание ЕЦБ, а также блок ключевых данных по экономике Китая.

В пятницу начнется саммит лидеров ЕС, где будут обсуждаться параметры фонда восстановления экономики в 750 миллиардов евро и бюджет блока на следующий год. Как и макростатистика, так и новости из Европы, скорее всего, не будут иметь решающего влияния на настроения. Поскольку, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, для урегулирования текущих разногласий может потребоваться еще один саммит.

Основным для рынков сейчас становится стартовавший сезон квартальных отчетов. С учетом отказа 80 процентов компаний, представленных в ведущем фондовом индексе S&P 500, от прогнозов за прошедший квартал, едва ли можно рассчитывать на приятные сюрпризы.

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Растет напряжение в отношениях между США и Китаем, которые теперь могут касаться еще и обстановки в южно-китайском море, а также неблагополучной динамики распространения СOVID-19. Все это бросает тень на перспективы сохранения текущих темпов восстановления экономики. И можно ожидать ослабления аппетитов к риску. В этом случае не приходится уповать на устойчивость от нефтяных котировок и на отсутствие давления в национальной валюте.

Цены на нефть удерживаются в узком коридоре 41,5-43 доллара за баррель по сорту Brent. Однако рискуют вступить на путь коррекции с целями в 40 долларов и 37,50 доллара за баррель. Завтра состоится заседание технического комитета ОПЕК+, который напомнит, что со следующего месяца величина ограничений нефтедобычи будет уменьшена с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона. Также есть риски сокращения спроса на топливо в отчете от Минэнерго США в 17-30 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде штатов и частичного возврата ограничений.

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Нет поддержки у рубля и от внутренних факторов. Вчерашнее выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, где она допустила понижение ключевой ставки на 25 б. п. на заседании 24 июля не спровоцировало значимый рост интереса нерезидентов к рублевым активам. Оптимистам в рубле остается уповать только на скорое начало налогового периода. Однако понижение объема продаж ЦБ иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, а также ухудшение платежного баланса создают предпосылки для ослабления национальной валюты.

Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля. И этим не ограничиться.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля Сокращение добычи нефти

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