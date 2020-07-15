Проктолог объяснила, что делать при "ленивом" кишечнике

Плохое самочувствие, раздражительность, ухудшение состояния кожи - такие симптомы часто сопровождают атонию. Или нарушение тонуса стенок органа, которое также называют признаком "ленивого" кишечника. Об этом в Instagram рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

Заболевание - атония - встречается достаточно часто и провоцирует серьезные проблемы со стулом, при которых бесполезно пить слабительные препараты. Последние дают временный эффект и в итоге вызывают привыкание.

Среди основных причин появления атонии - развитие гиподинамии, провоцирующей нарушение кровоснабжения и недостаточную перистальтику, а также переизбыток углеводов в организме (на фоне недостатка клетчатки), стресс, вредные привычки, кишечные инфекции. Кроме того, кишечник может начать "лениться" при приеме спазмолитиков, антидепрессантов, морфиноподобных анальгетиков, противоэпилептических и противоязвенных средств.

Чтобы выявить причину атонии и быстрее решить проблему, необходимо пройти ряд обследований. Помимо анализов крови и копрограммы назначаются рентгенография пассажа бария, ирригоскопия, колоноскопия и биопсия с дальнейшим гистологическим исследованием.