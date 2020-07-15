Летняя Юношеская Олимпиада 2022 года отложена

Летние Юношеские Олимпийские игры 2022 года в Дакаре отложены до 2026 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МОК. Соглашение достигнуто после продолжительных бесед сенегальской стороны с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Решение, одобренное начавшимся сегодня Исполкомом МОК, будет передано для ратификации Сессией МОК, которая пройдет 17 июля.

Перенос Юношеских Олимпийских игр связан с огромными изменениями в международном спортивном календаре, что отражает сложившуюся в мире ситуацию. Множество состязаний, включая летнюю Олимпиаду-2020, отложены на более поздние сроки или отменены.

Летние Юношеские Олимпийские игры должны были стать первыми Играми, проведенными на африканском континенте.

МОК и его сенегальские партнеры понимают, что многие юные спортсмены будут разочарованы этим решением и поэтому призывают понять его правильно.

МОК обещает по-прежнему предоставлять Международным спортивным федерациям и национальным олимпийским комитетам образовательные программы для юных спортсменов.