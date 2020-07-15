Лукашенко раскритиковал Запад за двойные стандарты

Уже на старте избирательной кампании по выборам президента Беларуси, которые, как известно, намечены в стране на 9 августа, белорусский лидер вынужден констатировать наличие "двойных стандартов", которые стали использовать в отношение суверенной страны ее западные партнеры.

Вот почему, выступая 15 июля перед активом Витебской области, Александр Лукашенко вынужден был подчеркнуть, что свою страну белорусы будут "защищать всеми законными методами" и никому не отдадут.

Белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба, отметил, что западные соседи "уже начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…".

В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций "желтых жилетов" во Франции и народные волнения в США. "Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится", - категорически заявил президент.

В тоже время он дал понять, что в стране не возражают против участия зарубежных наблюдателей на предстоящих выборах. "Пожалуйста, приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо", - предупредил глава государства и предложил авторам подобных нотаций для начала разобраться с ситуацией в собственных странах.

"Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Не получится. Не те времена", - резюмировал Лукашенко.