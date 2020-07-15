Лукашенко сформулировал очередные задачи перед активом Витебской области

Доминантой каждой очередной встречи белорусского президента с тружениками регионов, констатируют местные обозреватели, становится разговор о дальнейшем совершенствовании социально-экономических процессов в стране.

Вот и на встрече с активом Витебской области, которую Александр Лукашенко посетил 15 июля, напомнив, что в стране немало сделано за прошедшие годы, он нацелил собравшихся на дальнейшее расширение производственных горизонтов.

"Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем", - констатировал президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

Особое внимание обратил белорусский лидер на соблюдение исполнительской дисциплины. "Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве - это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут", - подчеркнул он.

Говоря о перспективах экономического развития РБ, он в очередной раз дал понять, что именно "экспорт будет основным направлением деятельности" государства. Без валюты, по словам Лукашенко, страна существовать не может. "И эту валюту надо заработать". Вот почему, пояснил он, будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков сбыта.

Своей мечтой назвал президент и строительство современной 200-километровой автотрассы от Минска через Бегомль в Полоцк - исторический районный центр региона. Отметив, что все областные центры в стране уже соединены со столицей современными дорогами, он указал на необходимость и дальше развивать автодорожную сеть.

Кстати, Лукашенко дал понять, что ключевой задачей в масштабах области и всей страны является развитие регионов. Он отметил, что в стране есть программы и планы по крупным и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тысяч человек. И работа эта была начата именно с Орши в Витебской области. "Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным", - предупредил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. "Будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске".

Подробно остановился глава РБ и на вопросах социальной политики, заявив, что рассчитывает на дальнейший рост доходов населения. Говоря о Витебской области, он отметил, что за прошедшие четверть века более 103 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Уровень малообеспеченности в регионе снизился с почти 50% до 6% в 2019 году.

А реальные доходы "населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии - в 9 раз", - сослался президент на данные официальной статистики. "Конечно, это еще не то, что должно быть. И будет больше. Я в этом уверен", - подчеркнул белорусский лидер.

Планируется, что президент примет в среду участие и в торжественной церемонии открытия путепровода "Полоцкий", который был построен еще в конце XIX века, но до сих пор играет важную роль в дорожной сети областного центра. Эта транзитная артерия, которая представляет теперь мостовое сооружение шириной 45 метров и протяженностью 412 метров, по оценке экспертов, обеспечивает как внутренние, так и внешние связи города в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга.

Благодаря мобилизации строительных организаций из разных регионов республики объект возведен в максимально короткие сроки, резюмируют новостные источники.