Марат Хуснуллин: За первое полугодие выдано 603 тысячи ипотечных кредитов

Вопросы реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", жилищного строительства и снижения барьеров в строительстве обсудили на заседании правительственной комиссии, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. В нем приняли участие министр транспорта, представители Минстроя, а так же главы регионов. Подводя его итоги, Марат Хуснуллин сказал:

- Мы провели большую работу по снижению административных барьеров и отмене излишних норм и требований в строительстве. Теперь важно довести новые требования до заказчиков, прошу Минстрой и Минтранс провести разъяснительную работу с субъектами РФ.

Отметив стабилизацию ситуации с ипотечным кредитованием в стране, он сообщил:

- По предварительным данным, за счет реализации программы льготной ипотеки в июне 2020 года было выдано 118 000 ипотечных кредитов. В денежном выражении это почти на 30% больше, чем в июне 2019 года. В результате нам удалось стабилизировать ситуацию. За 1 полугодие выдано 603 000 ипотечных кредитов.

Особое внимание зампредседателя правительства обратил на проблемы обманутых дольщиков:

- На сегодняшний день у нас существует единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС). Прошу глав регионов обеспечить своевременное размещение достоверной информации в ЕИСЖС, включая размещение актуальных графиков мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства проблемных домов. Это позволит быстрее решать проблемы дольщиков в ваших регионах.