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15.07.2020 08:53
Рубрика: Общество

Маринованный продукт оказался полезным для сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские медики из Калифорнийского университета выяснили, что соединение растительного происхождения кверцетин, которым богаты маринованные каперсы, часто входящие в состав пиццы, соусов, салатов, регулирует активность белков, необходимых для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Также соединение влияет на работу мозга, щитовидной железы, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта.

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По словам профессора кафедры физиологии и биофизики в Калифорнийском университете Джеффри Эбботта, биофлавоноид растительного происхождения кверцетин контролирует так называемые ионные каналы калия гена KCNQ. Сообщается, то дисфункция каналов объясняет появление нескольких опасных заболеваний, среди которых эпилепсия, сахарный диабет, аритмия.

Исследователи обнаружили, что всего один процент экстракта маринованных каперсов активировал каналы, важные для нормального функционирования мозга и сердца.

Эбботт отметил, что столь впечатляющий эффект кверцетина позволяет рассматривать соединение в качестве средства для создания терапевтических лекарств.

Наука Общество Здоровье

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