Меркель предложила запретить выезд из регионов со вспышкой коронавируса

Канцлер Ангела Меркель выступила за запрет на выезд в регионах, в которых зафиксирована локальная вспышка коронавируса. Пока федеральное правительство и правительства земель не смогли договориться о совместном подходе, сообщает портал rp-online.de.

Меркель считает разумным изменить процедуры при появлении новых вспышек пандемии в Германии. "Это предложение, которое я буду продвигать", - заявила канцлер после встречи с баварским премьером Маркусом Сёдером.

Меркель и Сёдер полагают, что существующие в настоящее время ограничения на въезд жителей из особо пострадавших от коронавируса районов в другие федеральные земли должны быть заменены в будущем запретом на выезд из страны. По словам Сёдера, Бавария уже сделала это. "Это обеспечит безопасность для всех заинтересованных сторон", - подчеркнул он.

Однако федеральное правительство и правительства земель не пришли к договоренности. По данным Reuters, в среду была предпринята новая попытка достичь соглашения между канцелярией канцлера и земельными правительствами. Прежде всего, возникли возражения со стороны земли Северный Рейн-Вестфалия. В районе Гютерсло вспышка коронавируса на мясокомбинате затронула слишком много людей. По некоторым оценкам, речь идет о 600 тысячах человек.