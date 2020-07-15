МИД Беларуси направил приглашения на выборы международным наблюдателям

В этой связи дипломат с огорчением прокомментировал появившуюся информацию, что БДИПЧ ОБСЕ не планирует осуществлять наблюдение за президентскими выборами в Беларуси. Он выразил надежду, что это решение еще "будет пересмотрено".

По его информации, сразу после регистрации кандидатов на пост президента страны МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. "Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе, в рамках ОБСЕ", - заявил он.

Напомнив, что Беларусь никогда не проводила выборы без участия экспертного сообщества, Глаз подтвердил, что и в этом году официальный Минск "изначально был твердо намерен пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Об этом неоднократно говорилось публично. Эта позиция доводилась до западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до Ингибьерга Гисладоттира. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить", - отметил представитель МИД.

Более того, уточнил он, ожидается, что в ближайшие дни парламент РБ направит приглашения в адрес своих коллег в ПС Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентским ассамблеям ОБСЕ и Совета Европы.

В МИД Беларуси дали понять, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе, в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами". В этой связи в Минске внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы.

"В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов", - обратил внимание Глаз. Поэтому, уточнил дипломат, "и у нас международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, которые были нами разработаны совместно с Министерством здравоохранения и ЦИК, соответствующих рекомендациям ВОЗ".