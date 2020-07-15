МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.

На Смоленской площади призвали власти Грузии вернуться к форматам диалога, включая механизмы по предотвращению инцидентов, Женевские консультации, а также неформальный канал переговоров, которые многие годы регулярно поддерживали Григорий Карасин и его грузинский визави Зураб Абашидзе.

В Москве также рекомендовали грузинской стороне проводить "разъяснительную работу" с собственными гражданами. При этом заявления госдепа США, который обвиняет в напряженности Россию и югоосетин, в МИДе назвали провокационными.