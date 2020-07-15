Обстановка в стране с распространением COVID-19 объективно улучшается, констатировал председатель правительства: "Пик распространения вируса пройден". Сейчас прирост заболеваемости не превышает одного процента. "Но это не дает нам право расслабляться, - предупредил Михаил Мишустин. - Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь". Хотя в выступлениях участников совещания постоянно проскакивало слово "итоги", много они говорили и о том, какие уроки необходимо вынести из пандемии.
В конце января премьер-министром был одобрен план действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В него включили 22 мероприятия. Все они выполнены, кроме одного, но это, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, тот случай, когда неисполнение носит абсолютно позитивный характер. "Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось в стране вводить карантин в режиме чрезвычайного положения", - заметила она.
Успешная работа складывалась из множества факторов. Так, наша страна остается одним из лидеров по масштабам тестирования населения на COVID-19. "Мы не снижаем охват - 300 тысяч человек обследованных в сутки", - подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Михаил Мишустин пообещал, что практика массового тестирования граждан будет продолжена. "До 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям", - сообщил он. "Такая диагностика должна быть доступна везде и всем, - подчеркнул премьер. - В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится, как можно быстрее начать ее лечение".
Позитивные данные получены с исследований на коллективный иммунитет. "Уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26 процентов", - заявила глава Роспотребнадзора. В городах показатели выше, чем в сельской местности, что обусловлено особенностью эпидемиологического процесса. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет (до 42 процентов из числа обследованных) и детей от 7 до 13 лет (до 38 процентов).
Массовая иммунизация населения может начаться с появлением действенной вакцины. Сейчас разрабатывается 26 ее вариантов, и как только первые образцы успешно пройдут все испытания, промышленность, пообещал глава минпромторга Денис Мантуров, приступит к массовому выпуску.
Развитие отечественных производств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов стало одним из направлений в борьбе с коронавирусом. Сейчас Россия уже полностью отказалась от закупок за рубежом такой продукции и начинает ее экспортировать, начиная от тест-систем и заканчивая аппаратами для искусственной вентиляции легких.
"Регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты", - рассказал Денис Мантуров. По медицинским учреждениям он составляет от одного до четырех месяцев. Завершается ряд инвестиционных проектов, которые позволят увеличить выпуск медицинских перчаток, респираторов и защитных очков.
Оказывая другим странам гуманитарную помощь, наша страна начинает формировать государственный материальный резерв средств для борьбы с вирусом, сообщил глава минпромторга. Перечень и объемы для закладки согласованы. "Как показал опыт последних месяцев, это будет одним из важнейших элементов системы биологической безопасности нашей страны", - считает Денис Мантуров.
Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто принял участие в борьбе с COVID-19, но обратил внимание чиновников, что ситуацию по-прежнему необходимо держать под контролем и прикладывать к этому все усилия.
Определенные выводы уже сделаны. Пандемия показала, что система здравоохранения справляется с такой нагрузкой, но выявлены и уязвимые стороны.
"Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз, - указал глава правительства. - Главное - предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры, кадровое ее наполнение".
Впереди осенне-зимний эпидемический сезон, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, и часть коечного фонда, который был подготовлен для лечения больных с коронавирусом, должна быть сохранена.
А министр здравоохранения Максим Мурашко поделился мнением специалистов, выступающих за расширение охвата населения вакцинацией против гриппа.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения. Плановые обследования населения ранее были приостановлены на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории", - подчеркнул премьер.