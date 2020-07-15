В среду премьер-министр Михаил Мишустин собрал по видеосвязи заседание Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С отступлением заболевания регулярность таких совещаний заметно снизилась. Если раньше члены совета обсуждали оперативную обстановку чуть ли не ежедневно, то теперь достаточно еженедельных встреч.

Михаил Мишустин пообещал, что практика массового бесплатного тестирования граждан будет продолжена до 1 мая 2021 года. Фото: РИА Новости

Обстановка в стране с распространением COVID-19 объективно улучшается, констатировал председатель правительства: "Пик распространения вируса пройден". Сейчас прирост заболеваемости не превышает одного процента. "Но это не дает нам право расслабляться, - предупредил Михаил Мишустин. - Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь". Хотя в выступлениях участников совещания постоянно проскакивало слово "итоги", много они говорили и о том, какие уроки необходимо вынести из пандемии.

В конце января премьер-министром был одобрен план действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В него включили 22 мероприятия. Все они выполнены, кроме одного, но это, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, тот случай, когда неисполнение носит абсолютно позитивный характер. "Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось в стране вводить карантин в режиме чрезвычайного положения", - заметила она.

Успешная работа складывалась из множества факторов. Так, наша страна остается одним из лидеров по масштабам тестирования населения на COVID-19. "Мы не снижаем охват - 300 тысяч человек обследованных в сутки", - подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наша страна остается одним из лидеров по масштабам тестирования населения на COVID-19

Михаил Мишустин пообещал, что практика массового тестирования граждан будет продолжена. "До 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям", - сообщил он. "Такая диагностика должна быть доступна везде и всем, - подчеркнул премьер. - В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится, как можно быстрее начать ее лечение".

Позитивные данные получены с исследований на коллективный иммунитет. "Уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26 процентов", - заявила глава Роспотребнадзора. В городах показатели выше, чем в сельской местности, что обусловлено особенностью эпидемиологического процесса. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет (до 42 процентов из числа обследованных) и детей от 7 до 13 лет (до 38 процентов).

Массовая иммунизация населения может начаться с появлением действенной вакцины. Сейчас разрабатывается 26 ее вариантов, и как только первые образцы успешно пройдут все испытания, промышленность, пообещал глава минпромторга Денис Мантуров, приступит к массовому выпуску.

Развитие отечественных производств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов стало одним из направлений в борьбе с коронавирусом. Сейчас Россия уже полностью отказалась от закупок за рубежом такой продукции и начинает ее экспортировать, начиная от тест-систем и заканчивая аппаратами для искусственной вентиляции легких.

"Регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты", - рассказал Денис Мантуров. По медицинским учреждениям он составляет от одного до четырех месяцев. Завершается ряд инвестиционных проектов, которые позволят увеличить выпуск медицинских перчаток, респираторов и защитных очков.

Оказывая другим странам гуманитарную помощь, наша страна начинает формировать государственный материальный резерв средств для борьбы с вирусом, сообщил глава минпромторга. Перечень и объемы для закладки согласованы. "Как показал опыт последних месяцев, это будет одним из важнейших элементов системы биологической безопасности нашей страны", - считает Денис Мантуров.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто принял участие в борьбе с COVID-19, но обратил внимание чиновников, что ситуацию по-прежнему необходимо держать под контролем и прикладывать к этому все усилия.

Определенные выводы уже сделаны. Пандемия показала, что система здравоохранения справляется с такой нагрузкой, но выявлены и уязвимые стороны.

"Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз, - указал глава правительства. - Главное - предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры, кадровое ее наполнение".

Впереди осенне-зимний эпидемический сезон, напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, и часть коечного фонда, который был подготовлен для лечения больных с коронавирусом, должна быть сохранена.

А министр здравоохранения Максим Мурашко поделился мнением специалистов, выступающих за расширение охвата населения вакцинацией против гриппа.

Тем временем

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения. Плановые обследования населения ранее были приостановлены на фоне распространения коронавирусной инфекции. "Принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории", - подчеркнул премьер.