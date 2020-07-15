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15.07.2020 18:38
Рубрика: Экономика

Минфин рассказал о новом выпуске "народных облигаций"

Текст: Роман Маркелов
Минфин предусмотрит дополнительную премию по доходности в новом выпуске "народных облигаций" (ОФЗ-н), который начнет размещать 16 июля. Она компенсирует покупателям бумаг недавно объявленное налогообложение с купонного дохода по ставке 13% с 2021 года.

"Теперь ставки купонного дохода по данному выпуску, и мы исходим из того, что и по последующим выпускам, будут обеспечивать сохранение доходности по нашим облигациям на прежнем уровне, как если бы режим налогообложения для данных финансовых инструментов не изменился. Этот подход позволит выровнять условия налогообложения дохода по ОФЗ-н и по рыночным облигациям, включая обычные классические наши ОФЗ, которые приобретаются на ИИС, по которому предусмотрен налоговый вычет", - сообщил на онлайн-конференции директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По его словам, дополнительная премия по ОФЗ-н станет постоянной, что повысит привлекательность "народных облигаций" по сравнению с банковскими вкладами и обычными ОФЗ. Так, Вышковский сообщил, что в первую неделю продаж средний купон по новому выпуску ОФЗ-н составит 4,87%, бумаги будут предлагаться по цене 98% от номинала и это через три года будет соответствовать доходности к погашению 5,63% годовых. По классическим трехлетним ОФЗ через три года доход ниже почти на один процентный пункт, средняя максимальная ставка в крупных банках по банковским депозитам составляет сейчас 4,63%.

Размещение ОФЗ-н нового выпуска пройдет с 16 июля 2020 года по 22 января 2021 года, дата погашения - 2 августа 2023 года. Номинал одной облигации составляет одну тысячу рублей. Как и раньше, "народные облигации" можно будет приобрести в отделениях Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Почта-банка. Минимальная сумма покупки облигаций составляет 10 тысяч рублей.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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