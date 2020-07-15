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Текст:   Марина Трубилина 
21:55 15.07.2020

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью

Минстрой разрабатывает документ о поддержке низкомаржинальных проектов строительства. Такие жилые комплексы, которые, как правило, возводятся в небольших городах, банки кредитуют очень неохотно.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Строительство жилья идет во всех городах, отметил глава Минстроя, но в малых городах зачастую цена продажи жилья очень низкая. После перехода на проектное финансирование небольшим застройщикам сложно найти деньги на возведение жилых комплексов.

Фото: iStock
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Банки, оценивая, давать ли кредиты на такие проекты, без господдержки примут решение, что кредитовать нельзя, отметил Якушев. И тогда экономическая проблема превращается в социальную. "Все прекрасно понимают эту тему. Мы сейчас готовим нормативный документ о том, чтобы начинать таким проектам оказывать реальную поддержку. Наша задача - чтобы жилищное строительство на карте РФ развивалось везде равномерно и одинаково", - подчеркнул он в своем выступлении на первом заседании в новом составе Общественного совета при Минстрое.

В новый Общественный совет теперь входят 36 человек. Его председателем остался Сергей Степашин, который возглавлял Совет предыдущие шесть лет. В совете создано 16 комиссий, председатели которых вкратце изложили, какими направлениями планируют заниматься. Так, глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова предложила привлекать средства на спецсчетах для капремонта на повышение энергоэффективности домов. Председатель комиссии по проектному финансированию Рифат Гарипов - рассмотреть меры поддержки застройщиков в малых городах и возможность поэтапного раскрытия счетов эскроу. Глава комиссии в сфере жилищной политики Надежда Косарева попросила Минстрой ускорить принятие решений по ранее поднимавшимся комиссией вопросам: о предоставлении жилья очередникам (средний срок ожидания квартиры - около 20 лет), о развитии системы доступного найма жилья (на всю страну пока существует лишь 10 арендных домов социального использования) и о реновации.

Глава Минстроя подчеркнул, что упреки в адрес министерства о том, что не предпринимаются должные усилия в ликвидации очередей на жилье, направлены не по адресу. "В рамках тех лимитов бюджетных обязательств, которые получает Минстрой, мы отрабатываем и все необходимые ресурсы доводим до конкретных получателей", - сказал он. При формировании очередного бюджета Минстрой опять будет просить увеличения финансирования на эти цели, однако в условиях, когда речь идет о 10% сокращении бюджета, это маловероятно. По словам министра, на решение этой проблемы нужны триллионы рублей.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Очень востребована, по словам министра, оказалась программа ипотеки с господдержкой. Она выполнила две функции: поддержала покупающих жилье граждан и дала сигнал застройщикам о том, что есть спрос и можно заходить в новые проекты. Что касается возможного продления программы, то, как отметил Якушев, после неоднократных дискуссий на площадке правительства был сделан вывод о том, что нужно посмотреть результаты ее работы, и только потом принимать решение - продлевать ли программу или, может быть, как-то ее переформатировать. "Но пока что всё идет хорошо", - подчеркнул министр.

Кроме того, Якушев поблагодарил Общественный совет за трансляцию информации из регионов о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. "Был очень напряженный момент, когда в период ограничительных мер упали платежи за ЖКУ, - отметил министр. - Даже где-то уже близко к панике была ситуация: что мы можем завалить подготовку к зиме и что эти платежи могут не восстановиться. Слава богу, сейчас платежи восстанавливаются".

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