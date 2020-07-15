Мишустин: Обстановка с коронавирусом в РФ улучшается

Обстановка в стране с распространением COVID-19 объективно улучшается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Пик распространения вируса пройден", - констатировал он на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием. За последние сутки в стране прирост заболеваемости минимальный - не превышает одного процента.

Такая динамика, подчеркнул глава правительства, позволяет членам совета перейти от практически ежедневных совещаний к еженедельным.

"Но это не дает нам право расслабляться, - заметил Мишустин. - Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь".