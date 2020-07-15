Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

В России необходимо провести модернизацию инфекционной службы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Система здравоохранения справляется с той нагрузкой, которая выпала на нее из-за пандемии COVID-19, считает глава правительства. Во многом это заслуга врачей и медицинских работников, которые как настоящие профессионалы работают с полной самоотдачей.

Однако пандемия, заметил Мишустин, выявила и уязвимые стороны, и в будущем их допускать нельзя.

"Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз, - указал премьер. - Главное предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры, кадровое ее наполнение".