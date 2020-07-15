Московский "Спартак" разгромил на своем поле "Ахмат" - 3:0

Московский "Спартак" провел последний домашний матч в сезоне. В поединке 29-го тура "красно-белые" обыграли на своем поле грозненский "Ахмат" - 3:0.

- Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало. Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют. Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто, - сказал капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью "РГ" за несколько дней до встречи с "Ахматом".

В последнее время и правда так получается, что судьи почти все ключевые решения принимают против "красно-белых". Вспомнить хотя бы матчи с "Уфой" и "Тамбовом", в которых москвичи набрали всего одно очко. А ведь могло быть и больше, но арбитры в спорных ситуациях отменяли голы Александра Соболева.

Были вопросы и после противостояния с "Сочи" (0:1), когда арбитры не стали указывать на "точку" после нарушения правил на Понсе.

- Пока ничего не могу сказать, во время игры был далеко, четко не видел момента. Игроки закрывали обзор. Сказать честно: я уже ничего не ожидал в нашу пользу, - отметил помощник главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреас Хинкель.

Вмешались видеоповторы и в игре с "Ахматом". По ходу первого тайма рефери Алексей Сухой сначала отменил назначенный в ворота гостей пенальти, а затем не засчитал точный удар Эсекьеля Понсе. И если в первом эпизоде судья, вероятно, был прав, то с голом Понсе были вопросы.

Впрочем, события первой половины на "Спартак" ничуть не подействовали. Даже, скорее, наоборот: после перерыва хозяева вышли на поле еще более злыми. И в результате добились своего, причем оба гола получились на редкость красивыми: сначала Роман Зобнин эффектным ударом с дальней дистанции попал в девятку ворот "Ахмата", а уже в концовке красивыми голами отметились вышедшие на замену Соболев и Гус Тиль.

Благодаря победе "Спартак" как минимум на сутки поднялся на восьмую строчку, имея в своем активе 38 набранных очков. Что касается "Ахмата", то грозненцы остались на 13- месте, но уже сегодня их может догнать "Тамбов".

В параллельном матче "Краснодар" отправился в гости к борющимся за выживание "Крыльям Советов". Несмотря на очевидную разницу в классе, гости так и не смогли выиграть (0:0). Более того, самарцы могли взять все три очка, но судьи отменили гол Максима Глушенкова.

Добавим, что накануне также состоялся матч "Зенит" - "Оренбург". Его результат стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Программа 29-го тура закончится сегодня следующими играми: "Рубин" - "Ростов", "Уфа" - "Динамо", "Тамбов" - "Сочи" и "Локомотив" - ЦСКА.