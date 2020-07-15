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15.07.2020 09:44
Рубрика: В мире

На Аляске уберут из городского парка памятник правителю Русской Америки

Текст: Екатерина Забродина
Фото: facebook.com/russianamericasociety Фото: facebook.com/russianamericasociety
Фото: facebook.com/russianamericasociety

Война с памятниками в США докатилась до статуи известного российского предпринимателя, первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, которая последние тридцать лет стояла в центральном парке города Ситка на Аляске. Собственно, сам город был заложен Барановым в 1799 году и впоследствии стал столицей Русской Америки. В эти часы, передает ТАСС, городской совет распорядился перенести памятник в местный музей, поскольку против него выступила группа активистов, представляющих коренной народ тлинкитов, которые негативно воспринимают историческую роль Баранова. Впрочем, мэр Ситки Гэри Пэкстон в беседе с агентством признавал, что хотел бы оставить все на своих местах и в качестве компромиссного варианта предлагал установить еще один памятник - кому-либо из представителей тлинкитов, чтобы вопрос решился в открытой и цивилизованной форме.

Фото: Gettyimages
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Из семи членов горсовета, участвовавших в голосовании, лишь одна представительница выступила против демонтажа монумента. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США собрал запустил петицию за сохранение памятника, под ней поставили подписи почти шесть тысяч человек. Исторические хроники отмечают, что между русскими поселенцами в Америке и тлинкитами на рубеже 18-19 столетий действительно происходили вооруженные столкновения, в которых принимал участие и лично Баранов. При этом отношения с алеутами развивались гораздо более мирно - они даже выступали союзникам русских в отражении тлинкитских набегов.

Русские поселения на Аляске составляют неотъемлемую часть истории региона и, в частности, Ситки, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и, собственно, обязан Баранову своим появлением на карте Америки. К слову, разрешение заложить форт Архангела Михаила Баранов получил от старейшин тлинкитов. Другое дело, что вскоре он был разрушен индейцами, и через несколько лет русские выбрали для поселения новое местечко неподалеку. Напомним, что именно по распоряжению Баранова служащим Российско-американской компании коммерции-советником Иваном Кусковым в 1812 году была основана русская торговая фактория Форт-Росс.

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