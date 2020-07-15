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15.07.2020 11:07

Наконец-то заторы на Чуйском тракте

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 154(8208)
В Республике Алтай возобновили работу турбазы, гостиницы, кафе и рестораны. На Чуйском тракте, ведущем в регион, образовался плотный поток машин: туристы из соседних регионов - Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев - устремились на отдых в горы. Популярные места - Манжерок, Чемал, Телецкое озеро, гора Белуха - ждут гостей и любителей экстрима.

Отдыхающих не смущает ни масочный режим, ни закрытые музеи, кинозалы и ночные клубы (запрет на массовые мероприятия в республике еще не снят).

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Конечно, основная нагрузка по соблюдению санитарных норм ложится на принимающую сторону. На обычный режим работы ни турбазы, ни кафе пока перейти не могут: им придется постоянно обеззараживать помещения, следить за дистанцией между посетителями, обеспечивать персонал и отдыхающих масками и перчатками. Но после трех месяцев простоя турбизнес готов на все, лишь бы возобновить работу.

По словам руководителя Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергея Зяблицкого, коронавирусные ограничения тяжело дались турбизнесу, и не все смогут пережить этот сложный период. Но предприниматели надеются на то, что после трех месяцев самоизоляции отдыхающие толпами устремятся к чистому воздуху, заснеженным горным вершинам, прозрачным рекам, меду, пантам и всему тому, чем так знаменит горный регион.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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