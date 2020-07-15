На проекты развития Антарктики выделят дополнительное финансирование

Предполагается, что реализация Стратегии будет способствовать сохранению Антарктики в качестве зоны мира, укреплению экономического и научного потенциала России, предотвращению природно-климатических угроз глобального характера, усилению международного престижа страны.

В документе заложено увеличение финансирования Российской антарктической экспедиции (РАЭ) из средств федерального бюджета, добавят госсредств также на реализацию инвестпроектов по строительству и оснащению служебно-жилых комплексов на российских станциях, развитие комплексных научных исследований.

"Природно-ресурсное значение Антарктики и ее геополитическое положение - главные факторы, которые определяют необходимость проведения систематических российских исследований на Южном континенте в интересах обеспечения национальной безопасности и на основе равноправного участия России в деятельности международных организаций системы Договора об Антарктике", - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

Ожидается, что правительство рассмотрит проект Стратегии уже в этом году.