Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за поставку тестов на COVID-19

Российский лидер и наследный принц Абу-Даби отметили важность диалога и консолидации международных усилий по дипломатическому урегулированию в Ливии.
"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора обе стороны также выразили намерение продолжить взаимодействие в разработке и производстве вакцины против коронавирусной инфекции.
"М. Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении Кремля.
В рамках беседы российский лидер и наследный принц также рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства.