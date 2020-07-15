Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Путина за поставку тестов на COVID-19

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян провели в среду телефонный разговор. Главными темами обсуждения стала ситуация в Ливии, борьба с коронавирусом и продолжение двустороннего сотрудничества.

Российский лидер и наследный принц Абу-Даби отметили важность диалога и консолидации международных усилий по дипломатическому урегулированию в Ливии.

"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора обе стороны также выразили намерение продолжить взаимодействие в разработке и производстве вакцины против коронавирусной инфекции.

"М. Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении Кремля.

В рамках беседы российский лидер и наследный принц также рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства.