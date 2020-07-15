Обнародованы первые данные испытаний вакцины от COVID-19 в США

У участников первого этапа клинических испытаний вакцины от нового коронавируса в США выявлено усиление иммунитета на ранней стадии. Первые итоги тестирования препарата компании Moderna опубликовало издание New England Journal of Medicine.

В ходе испытаний 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет разделили на три группы по 15 человек. Каждому участнику дважды ввели вакцину mRNA-1273 в дозировке 25, 10 и 250 микрограммов с промежутком в 28 дней.

Уже после первого приема препарата, как следует из публикации, у испытуемых выработалось значительное количество антител к коронавирусу. После второй инъекции иммунный ответ усилился в разы.

- Уровень антител у пациентов был в несколько раз выше, чем у пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом, итоги первого этапа демонстрируют, что препарат mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ организма, оптимальной дозой для вакцинирования можно считать 100 микрограммов, - отметили авторы исследования.

Между тем, примерно у половины участников испытаний были зафиксированы побочные эффекты. Среди них, в частности, головная боль и боль в мышцах, усталость, озноб. Большая часть этих ощущений проявилась после повторного введения препарата. Тем не менее, по словам ученых, препятствий для дальнейшего тестирования вакцины нет, mRNA-1273 показала свою безопасность.

Следующий этап испытаний компания планирует начать в конце июля, участие в нем должны принять около 30 тысяч добровольцев.