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15.07.2020 16:29
Рубрика: Общество

В крови тяжелых больных COVID-19 найдены опасные антитела

Текст: Ольга Орлова

Молекулярные биологи из Амстердамского университета провели обширные исследования плазмы крови людей, переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции, изучая антитела, появившиеся после заражения. Результаты исследования, опубликованные в электронной научной библиотеке bioRxiv, помогают понять, отчего в организме тяжелобольных происходит "иммунный взрыв" - сбои в работе иммунитета и обратная реакция, вызывающая массовые воспалительные процессы.

Фото: iStock
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Как выяснили ученые во время эксперимента, среди антител есть определенная группа, которая может соединяться с шиповидным белком вируса - тем самым отличительным белком на оболочке коронавируса, который помогает ему проникать в здоровые летки.

Эти антитела заставляют иммунные клетки -"чистильщики" вырабатывать огромное количество сигнальных молекул, из-за чего возникает острое воспаление. Переизбыток таких макрофагов способствует не только сильному воспалению, но и образованию тромбов, нарушению работы сосудов - то есть развитию различных непредвиденных осложнений. Именно поэтому, считают ученые, состояние многих больных серьезно ухудшается в тот момент, когда активируется адаптивный иммунитет.

Ученые делают осторожный вывод о том, что применение плазмы крови больных для профилактики и лечения новых заболевших нуждается в дополнительной проработке. Следует также изучить вопрос, нужно ли удалять подобные антитела из сыворотки доноров, которые едва оправились от тяжелой формы болезни.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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