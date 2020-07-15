Оператор "Северного потока-2" ответил на угрозы США

Пренебрежением интересами европейской промышленности и наступлением на право стран ЕС самим определять свое энергетическое будущее назвали в Nord Stream 2 AG - операторе "Северного потока-2" - угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве российского газопровода по дну Балтийского моря. Об этом сообщают РИА Новости.

В Nord Stream 2 подчеркнули, что если проект не будет завершен, то жители европейских стран окажутся в ситуации, когда им придется платить за газ на миллиарды долларов больше.

Также в Nord Stream 2 российского газопровода отметили, что энергетические компании Австрии, Германии, Франции и Нидерландов готовы инвестировать в проект почти по миллиарду евро, а более тысячи предприятий из разных стран с нетерпением ожидают окончания строительства "Северного потока-2".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил компаниям, принимающим участие в строительстве, неминуемыми последствиями и дополнительными санкциями, призвав "немедленно убираться" из проекта.

Проблемы с достройкой "Северного потока-2" связаны с санкциями США, принятыми в конце 2019 года, против российских морских газопроводов в Европу. Под американские ограничения попали морские суда, занимающиеся укладкой этих трубопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физические и юридические лица, которые продадут или сдадут в аренду такие суда для этих проектов.

В России неоднократно подчеркивали, что имеют все возможности закончить строительство своими силами.